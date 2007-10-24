«Локомотив» проиграл «Порту» (1:3). У москвичей 3 поражения в 3 турах ЛЧ

В 3-м туре групповой стадии Лиги чемпионов «Локомотив» проиграл «Порту» (1:3).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
У московской команды 0 очков по итогам 3 туров. Ранее «Локомотив» проиграл «Галатасараю» (0:3) и «Шальке» (0:1).
- Дата проведения
- 24 октября, 22.00, «стадион Локомотив»
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Локомотив –
Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Кверквелия, Баринов, Крыховяк, Денисов, Фернандеш (Жемалетдинов, 66), Миранчук, Миранчук, Эдер (Лысов, 81).
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Порту –
Касильяс, Эдер Милитао, Фелипе, Теллес, Макси Перейра, Корона (Андре Перейра, 69), Эррера, Браими (Адриан, 82), Данилу Перейра, Марега, Оливер Торрес (Базур, 83).
- Предупреждения:
- Эдер (25), Оливер Торрес (27), Баринов (50), Корона (59), Игнатьев (84).
- Удаление:
- Кверквелия (76).