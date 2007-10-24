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    «Локомотив» проиграл «Порту» (1:3). У москвичей 3 поражения в 3 турах ЛЧ

    Теги Локомотив Порту Лига чемпионов Футбол

    В 3-м туре групповой стадии Лиги чемпионов «Локомотив» проиграл «Порту» (1:3).

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    У московской команды 0 очков по итогам 3 туров. Ранее «Локомотив» проиграл «Галатасараю» (0:3) и «Шальке» (0:1).

    Локомотив Россия – Порту Португалия 1:3 (1:2, 0:1)
    Дата проведения
    24 октября, 22.00, «стадион Локомотив»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 26, пенальти Марега, 0:2 – 35 Эррера, 1:2 – 38 Миранчук, 1:3 – 47 Корона.
    ЛокомотивГильерме, Игнатьев, Хеведес, Кверквелия, Баринов, Крыховяк, Денисов, Фернандеш (Жемалетдинов, 66), Миранчук, Миранчук, Эдер (Лысов, 81).
    ПортуКасильяс, Эдер Милитао, Фелипе, Теллес, Макси Перейра, Корона (Андре Перейра, 69), Эррера, Браими (Адриан, 82), Данилу Перейра, Марега, Оливер Торрес (Базур, 83).
    Предупреждения:
    Эдер (25), Оливер Торрес (27), Баринов (50), Корона (59), Игнатьев (84).
    Удаление:
    Кверквелия (76).

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