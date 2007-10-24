«Локомотив» проиграл «Порту» (1:3). У москвичей 3 поражения в 3 турах ЛЧ

В 3-м туре групповой стадии Лиги чемпионов «Локомотив» проиграл «Порту» (1:3).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

У московской команды 0 очков по итогам 3 туров. Ранее «Локомотив» проиграл «Галатасараю» (0:3) и «Шальке» (0:1).

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