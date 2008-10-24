Глушаков, Ещенко и Самедов не сыграют с «Рейнджерс»

«Спартак» вылетел в Глазго на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Рейнджерс».

Исполняющий обязанности главного тренера москвичей Рауль Рианчо взял в Шотландию 19 игроков.

Вратари: Александр Максименко и Артем Ребров;

Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович и Николай Рассказов;

Полузащитники: Роман Еременко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо и Софьян Ханни;

Нападающий: Зе Луиш.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, защитник Андрей Ещенко, полузащитники Джано Ананидзе, Денис Глушаков и Александр Самедов остаются тренироваться на базе в Тарасовке.

Педро Роша продолжает восстанавливаться по индивидуальной программе, а Луис Адриано не может сыграть в Шотландии из-за дисквалификации.