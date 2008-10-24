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    Глушаков, Ещенко и Самедов не сыграют с «Рейнджерс»

    Теги Спартак Артем Ребров Дмитрий Комбаров Александр Самедов Сальваторе Боккетти Роман Еременко Рейнджерс Андрей Ещенко Луис Адриано Лига Европы Денис Глушаков Ивелин Попов Жано Ананидзе Георгий Джикия Зе Луиш Лоренсо Мельгарехо Илья Кутепов Роман Зобнин Фернандо Александр Ташаев Артем Тимофеев Марко Петкович Софьян Ханни Педро Роша Александр Максименко Николай Рассказов Александр Ломовицкий Михаил Игнатов Футбол

    «Спартак» вылетел в Глазго на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Рейнджерс».

    Исполняющий обязанности главного тренера москвичей Рауль Рианчо взял в Шотландию 19 игроков. 

    Вратари: Александр Максименко и Артем Ребров; 

    Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович и Николай Рассказов; 

    Полузащитники: Роман Еременко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо и Софьян Ханни; 

    Нападающий: Зе Луиш. 

    Как сообщает пресс-служба красно-белых, защитник Андрей Ещенко, полузащитники Джано Ананидзе, Денис Глушаков и Александр Самедов остаются тренироваться на базе в Тарасовке. 

    Педро Роша продолжает восстанавливаться по индивидуальной программе, а Луис Адриано не может сыграть в Шотландии из-за дисквалификации. 

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