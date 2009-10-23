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    Каррера завтра в 16:00 проведет пресс-конференцию

    Теги Спартак премьер-лига Россия Массимо Каррера Р-Спорт Футбол

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера 24 октября проведет пресс-конференцию в международном мультимедийном пресс-центре (ММПЦ) МИА «Россия сегодня».

    Начало пресс-конференции, которая пройдет в президентском зале ММПЦ, запланировано на 16:00 по московскому времени.

    Каррера, возглавлявший «Спартак» с лета 2016 года, был отправлен в отставку в понедельник, 22 октября.

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