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    Кокорин и Мамаев не смогут играть в футбол в СИЗО и будут посещать спортзал не чаще двух раз в неделю

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что Александр Кокорин и Павел Мамаев не смогут играть в футбол в СИЗО.

    «Футбольного поля для подозреваемых и обвиняемых нет. Есть только небольшое импровизированное футбольное поле для заключенных хозяйственного отряда.

    Это люди, отбывающие срок наказания в «Бутырке», и при этом они убираются, делают какой-то ремонт, разносят посылки», – сказал Мельников.

    Он также добавил, что футболисты записались в платный спортзал при следственном изоляторе (250 рублей за занятие).

    «Сам спортзал — небольшое помещение, переделанное из камеры для содержания граждан. Там есть стол для настольного тенниса и тренажеры», – добавил Мельников.

    По его словам, Кокорин и Мамаев хотят посещать спортзал как можно чаще, однако им вряд ли удастся делать это чаще двух раз в неделю.

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