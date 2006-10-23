Каррера проведет прощальную встречу с игроками «Спартака» во вторник

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, скорее всего, проведет прощальную встречу с игроками команды во вторник, сообщает «Спорт-Экспресс».
Футболисты планируют лично поблагодарить итальянца за работу и пожелать удачи, а также преподнести памятный сувенир.
Каррера руководил московским клубом с лета 2016 года. С ним красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/17 и выиграли Суперкубок страны-2017.
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