Каррера проведет прощальную встречу с игроками «Спартака» во вторник

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, скорее всего, проведет прощальную встречу с игроками команды во вторник, сообщает «Спорт-Экспресс».

Футболисты планируют лично поблагодарить итальянца за работу и пожелать удачи, а также преподнести памятный сувенир.

Каррера руководил московским клубом с лета 2016 года. С ним красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/17 и выиграли Суперкубок страны-2017.

«Глушаков, ты серьезно?» В инстаграме снова жара вокруг «Спартака»

Каррера – все. Следующим тренером «Спартака» может стать Черчесов

Массимо Каррера, каким он останется в истории «Спартака»