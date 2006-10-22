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    FA выдвинула обвинения тренеру «Челси» Янни. Он отпраздновал гол перед Моуринью

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия Футбольная ассоциация Англии Маурицио Сарри Футбол

    Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения против тренера «Челси» Марко Янни за инцидент с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    Помощника главного тренера «Челси» Маурицио Сарри обвиняют в ненадлежащем поведении. FA также напомнила Моуринью о его обязанностях.

    Конфликт между двумя специалистами произошел в самом конце матча 9-го тура чемпионата Англии «Челси» – «Манчестер Юнайтед» (2:2), когда лондонцы сравняли счет на 96-й минуте.

    Моуринью не понравилось, что тренер «Челси» слишком активно праздновал второй мяч своей команды в технической зоне «МЮ».

    Португалец вскочил из кресла и попытался ввязаться в потасовку.

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