Андрей Федун о Каррере: «Все определяет результат. Ответственность за него несет тренер»

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун поделился мыслями об увольнении Массимо Карреры с должности главного тренера.
«Мы благодарны Каррере за плодотворную работу в «Спартаке», за чемпионство и победу в Суперкубке России.
Но в спорте все определяется результатом, а его не было ни в прошлом сезоне, ни в первой части этого. При этом ответственность за него несет тренер.
В такой ситуации любой клуб идет на перемены», – сказал функционер.
Каррера – все. Следующим тренером «Спартака» может стать Черчесов