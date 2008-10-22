Андрей Федун о Каррере: «Все определяет результат. Ответственность за него несет тренер»

Член совета директоров Андрей Федун поделился мыслями об увольнении Массимо Карреры с должности главного тренера.

«Мы благодарны Каррере за плодотворную работу в «Спартаке», за чемпионство и победу в Суперкубке России.

Но в спорте все определяется результатом, а его не было ни в прошлом сезоне, ни в первой части этого. При этом ответственность за него несет тренер.

В такой ситуации любой клуб идет на перемены», – сказал функционер.

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