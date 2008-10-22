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    Андрей Федун о Каррере: «Все определяет результат. Ответственность за него несет тренер»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Федун Массимо Каррера Спорт-Экспресс Футбол

    Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун поделился мыслями об увольнении Массимо Карреры с должности главного тренера.

    «Мы благодарны Каррере за плодотворную работу в «Спартаке», за чемпионство и победу в Суперкубке России.

    Но в спорте все определяется результатом, а его не было ни в прошлом сезоне, ни в первой части этого. При этом ответственность за него несет тренер.

    В такой ситуации любой клуб идет на перемены», – сказал функционер.

    Каррера – все. Следующим тренером «Спартака» может стать Черчесов

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