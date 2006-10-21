Наверх

    Александр Мартынович: «Не надо делать из Мамаева и Кокорина зверей и отбросов общества»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Александр Мартынович Кокорин и Мамаев Футбол

    Капитан «Краснодара» Александр Мартынович высказался по поводу содержания под стражей своего одноклубника Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина.

    «Паша – очень хороший футболист. Хотелось бы сказать: да, ребята оступились, сделали большую ошибку, их надо наказать, но не надо делать из них зверей и отбросов общества. Ведь не пишут о том, как много они помогали людям, детским домам, нуждающимся семьям.

    Не стоит устраивать показательную порку, нужно, чтобы их не ограждали от общества. На мой взгляд, они смогут еще сделать много полезного для страны и для футбола», – сказал Мартынович.

    Мамаев и братья Кокорины были взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и нападении на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    Юрист объясняет дело Кокорина и Мамаева. Почему их, скорее всего, не посадят?

    Не надо банить Кокорина и Мамаева в футболе. Лиге поможет не это

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться