Александр Мартынович: «Не надо делать из Мамаева и Кокорина зверей и отбросов общества»

Капитан «Краснодара» Александр Мартынович высказался по поводу содержания под стражей своего одноклубника Павла Мамаева и форварда Александра Кокорина.

«Паша – очень хороший футболист. Хотелось бы сказать: да, ребята оступились, сделали большую ошибку, их надо наказать, но не надо делать из них зверей и отбросов общества. Ведь не пишут о том, как много они помогали людям, детским домам, нуждающимся семьям.

Не стоит устраивать показательную порку, нужно, чтобы их не ограждали от общества. На мой взгляд, они смогут еще сделать много полезного для страны и для футбола», – сказал Мартынович.

Мамаев и братья Кокорины были взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и нападении на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Юрист объясняет дело Кокорина и Мамаева. Почему их, скорее всего, не посадят?

Не надо банить Кокорина и Мамаева в футболе. Лиге поможет не это