Александр Бородюк: «Я против, чтобы единственным способом исправления Кокорина и Мамаева стало лишение свободы»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк поделился мнением об аресте форварда Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева как фигурантов уголовного дела по дракам в центре Москвы.

– Какое отношение случившееся имеет к футболу? Да, ребята оступились и, безусловно, заслуживают общественного порицания. Но при чем здесь их профессия? Это разве не попытка сделать процесс показательным и провести его как в те времена, когда суды проходили под девизом «Лес рубят – щепки летят»?

Пока же именно такое впечатление складывается. И здесь я полностью согласен с Игорем Денисовым: разве нарушившего закон человека из другой отрасли потом лишают права заниматься своим делом?

Разумеется, оправдать поступок не может никто. Но право на ошибку есть у всех. Слава богу, все не закончилось более тяжелыми последствиями. Для меня это самое главное.

Это что, потерянные для общества люди? Никто до этого их такими не считал. Я работал с Кокориным и Мамаевым в сборной – трудолюбивые, преданные делу ребята. У нас к ним никогда не возникало претензий.

– Вас послушаешь, так их хоть сейчас выпускай на волю…

– Не пытаюсь взять на себя роль ни прокурора, ни адвоката, для этого есть профессионалы, но, надеюсь, они сумеют найти компромисс и взаимопонимание. Зачастую проявление милосердия по отношению к оступившимся дает больший эффект, чем жестокость наказания.

Есть еще и статья в Конституции РФ о презумпции невиновности. Из этого на данный момент и надо исходить. А пока еще учесть, что мы имеем дело не с отпетыми нарушителями закона, а оступившимися молодыми людьми, которые не только содержат семьи, воспитывают детей, но и благотворительными акциями помогают растить футбольную смену, делают другие добрые дела.

Может быть, история послужит уроком не только для ее участников, но и для всех нас, заставит быть немного терпимее и внимательнее по отношению друг к другу. Поэтому я против, чтобы единственным способом исправления Кокорина и Мамаева стало лишение свободы, – сказал Бородюк.

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