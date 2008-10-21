Наверх

    Месси получил травму в матче с «Севильей». Через неделю класико

    Теги Барселона Севилья Лионель Месси Ла Лига видео Франко Васкес Футбол

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил повреждение в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (2:0, идет первый тайм). 

    Форвард травмировал руку в столкновении с полузащитником «Севильи» Франко Васкесом и был заменен на 26-й минуте встречи. Месси неудачно приземлился на правую руку и, возможно, повредил локоть. 

    До замены Месси забил гол и стал автором результативной передачи.

    В следующем матче «Барселона» примет «Интер» в рамках 3-го тура Лиги чемпионов, а 28 октября каталонскому клубу предстоит сыграть класико с «Реалом».

    Выиграй поездку на двоих в Германию на матч сборной России! Голосуй за лучшее футбольное фото

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться