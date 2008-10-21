Месси получил травму в матче с «Севильей». Через неделю класико

Нападающий «Барселоны» получил повреждение в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (2:0, идет первый тайм).

Форвард травмировал руку в столкновении с полузащитником «Севильи» и был заменен на 26-й минуте встречи. Месси неудачно приземлился на правую руку и, возможно, повредил локоть.

До замены Месси забил гол и стал автором результативной передачи.

В следующем матче «Барселона» примет «Интер» в рамках 3-го тура Лиги чемпионов, а 28 октября каталонскому клубу предстоит сыграть класико с «Реалом».