Месси получил травму в матче с «Севильей». Через неделю класико

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил повреждение в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (2:0, идет первый тайм).
Форвард травмировал руку в столкновении с полузащитником «Севильи» Франко Васкесом и был заменен на 26-й минуте встречи. Месси неудачно приземлился на правую руку и, возможно, повредил локоть.
До замены Месси забил гол и стал автором результативной передачи.
В следующем матче «Барселона» примет «Интер» в рамках 3-го тура Лиги чемпионов, а 28 октября каталонскому клубу предстоит сыграть класико с «Реалом».