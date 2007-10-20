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    Марсело о Лопетеги: «Мы с ним до самой смерти. «Леванте» ничего не создал»

    Теги Реал Мадрид Леванте Ла Лига Марсело Хулен Лопетеги Футбол

    Защитник «Реала» Марсело прокомментировал поражение от «Леванте» (1:2) в матче 9-го тура Ла Лиги.

    Об игре

    «Мы хорошо играли, мяч не хотел залетать в ворота. Тренер хочет вернуть уверенность. Мы пробили 33 раза, а мяч так и не зашел в ворота. Нам нельзя унывать, чтобы снова выигрывать матчи.

    «Леванте» ничего не создал, они воспользовались нашими ошибками».

    О Лопетеги

    «С ним мы до самой смерти, он говорит нам очень правильные вещи, и между нами хорошее взаимодействие. Нужно позволить ему работать», – сказал Марсело.

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