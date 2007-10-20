Марсело о Лопетеги: «Мы с ним до самой смерти. «Леванте» ничего не создал»

Защитник «Реала» Марсело прокомментировал поражение от «Леванте» (1:2) в матче 9-го тура Ла Лиги.

Об игре

«Мы хорошо играли, мяч не хотел залетать в ворота. Тренер хочет вернуть уверенность. Мы пробили 33 раза, а мяч так и не зашел в ворота. Нам нельзя унывать, чтобы снова выигрывать матчи.

«Леванте» ничего не создал, они воспользовались нашими ошибками».

О Лопетеги

«С ним мы до самой смерти, он говорит нам очень правильные вещи, и между нами хорошее взаимодействие. Нужно позволить ему работать», – сказал Марсело.