Чемпион UFC, боец Хабиб Нурмагомедов, нанес первый удар по мячу перед матчем 11-го тура РПЛ «Анжи» – ЦСКА.

Перед игрой состоялось чествование бойца, победившего на UFC 229 претендента Конора МакГрегора.

«Анжи» подарил Хабибу футболку с 27-м номером – по числу побед бойца. Нурмагомедов также совершил круг почета по стадиону.

Напомним, что махачкалинцы из-за долгов по зарплате могли бойкотировать эту игру.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Анжи» – ЦСКА.

Фото: кадры из трансляции на канале «Матч Премьер»