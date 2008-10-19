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    Хабиб нанес первый удар по мячу перед матчем «Анжи» – ЦСКА

    Теги ЦСКА легкий вес премьер-лига Россия Анжи фото UFC Хабиб Нурмагомедов Футбол

    Чемпион UFC, боец Хабиб Нурмагомедов, нанес первый удар по мячу перед матчем 11-го тура РПЛ «Анжи» – ЦСКА.

    Перед игрой состоялось чествование бойца, победившего на UFC 229 претендента Конора МакГрегора.

    «Анжи» подарил Хабибу футболку с 27-м номером – по числу побед бойца. Нурмагомедов также совершил круг почета по стадиону.

    Напомним, что махачкалинцы из-за долгов по зарплате могли бойкотировать эту игру.

    Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Анжи» – ЦСКА.

    Фото: кадры из трансляции на канале «Матч Премьер»

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