В Испании состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка.
«Барселона» встретится с «Культураль Леонса», «Реал» – с клубом «Мелилья» из испанского анклава в Северной Африке, «Атлетико» – с каталонским «Сант-Андреу», а «Валенсия» – с «Эбро» из Сарагосы.
«Культураль Леонеса» – «Барселона»
«Эбро» – «Валенсия»
«Сант-Андреу» – «Атлетико»
«Мелилья» – «Реал»
«Вильяновенсе» – «Севилья»
«Расинг» – «Бетис»
«Альмерия» – «Вильярреал»
«Мальорка» – «Вальядолид»
«Кадис» – «Эспаньол»
«Луго» – «Леванте»
«Алавес» – «Жирона»
«Спортинг» Хихон – «Эйбар»
«Кордоба» – «Хетафе»
«Атлетик» – «Уэска»
«Леганес» – «Райо Вальекано»
«Сельта» – «Реал Сосьедад»
Первые матчи пройдут 31 октября, ответные – 5 декабря.