В Испании состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка.

встретится с «Культураль Леонса», «Реал» – с клубом «Мелилья» из испанского анклава в Северной Африке, – с каталонским «Сант-Андреу», а «Валенсия» – с «Эбро» из Сарагосы.

«Культураль Леонеса» –

«Эбро» –

«Сант-Андреу» –

«Мелилья» – «Реал»

«Вильяновенсе» –

«Расинг» – «Бетис»

«Альмерия» – «Вильярреал»

«Мальорка» – «Вальядолид»

«Кадис» –

«Луго» – «Леванте»

«Алавес» – «Жирона»

«Спортинг» Хихон – «Эйбар»

«Кордоба» – «Хетафе»

«Атлетик» – «Уэска»

– «Райо Вальекано»

«Сельта» – «Реал Сосьедад»

Первые матчи пройдут 31 октября, ответные – 5 декабря.