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    Кубок Испании. Жеребьевка. «Реал» в 1/16 финала сыграет с африканской «Мелильей», «Барселона» – с «Культураль Леонесой»

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    В Испании состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка.

    «Барселона» встретится с «Культураль Леонса», «Реал» – с клубом «Мелилья» из испанского анклава в Северной Африке, «Атлетико» – с каталонским «Сант-Андреу», а «Валенсия» – с «Эбро» из Сарагосы.

    «Культураль Леонеса» – «Барселона»

    «Эбро» – «Валенсия»

    «Сант-Андреу» – «Атлетико»

    «Мелилья» – «Реал»

    «Вильяновенсе» – «Севилья»

    «Расинг» – «Бетис»

    «Альмерия» – «Вильярреал»

    «Мальорка» – «Вальядолид»

    «Кадис» – «Эспаньол»

    «Луго» – «Леванте»

    «Алавес» – «Жирона»

    «Спортинг» Хихон – «Эйбар»

    «Кордоба» – «Хетафе»

    «Атлетик» – «Уэска»

    «Леганес» – «Райо Вальекано»

    «Сельта» – «Реал Сосьедад»

    Первые матчи пройдут 31 октября, ответные – 5 декабря.

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