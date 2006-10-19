Владимир Стогниенко: «Боюсь, Моуринью уже все. У него нет новых тренерских идей»

Комментатор Владимир Стогниенко заявил, что главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью стоит уйти из «МЮ» в более скромный клуб.

«Я боюсь, что Моуринью уже все. Я был большим поклонником Жозе Моуринью. Считаю, его работа в «Интере» была просто прекрасной. Единственный матч, который я видел, где «Барселону» [Гвардиолы] прихлопнули, это был матч в Милане, когда «Интер» выиграл 3:1. Растерзали «Барселону» с помощью агрессивного прессинга.

Он всегда был силен тем, что очень хорошо ладил с футболистами. Даже с очень непростыми, типа Ибрагимовича. И это ушло. Может, возраст. Может, характер поменялся. Впервые, по-моему, это случилось в «Реале» с Касильясом: пошли какие-то конфликты. Мне кажется, это ему очень сильно мешает.

У него нет новых тренерских идей. Он может работать, но, думаю, уже не с «Манчестер Юнайтед». Ему нужно уйти куда-то поскромнее и там в себя приходить», – рассказал Стогниенко в подкасте Sports.ru «Голос».

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