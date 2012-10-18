Защита Кокорина обжалует предъявление обвинения в хулиганстве

Адвокат футболиста Александра Кокорина Олег Попов заявил, что сторона защиты обжалует обвинения в адрес футболиста.

Ранее сообщалось, что Кокорину предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ «Побои» и одного преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство».

«Постановление о привлечении Александра Кокорина в качестве обвиняемого будет обжаловано в самое ближайшее время», – сказал Попов.

Ранее адвокат заявлял о несогласии с квалификацией действий Кокорина по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Адвокат настаивает, что действия Александра Кокорина следует квалифицировать только в соответствии со ст. 116 УК РФ («Побои»).

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