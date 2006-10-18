Адвокат Марадоны о словах про Месси: «Диего позвонит Лео, чтобы объясниться»

Адвокат и друг Диего Марадоны Матиас Морла сообщил, что его клиент свяжется с форвардом «Барселоны» , чтобы объяснить свои спорные комментарии в его адрес.

Аргентинский специалист ранее высказался о том, почему форвард Месси не может быть лидером команды.

«Марадона собирается позвонить Месси, чтобы объяснить, что он имел в виду.

Он всегда поддерживал сборную Аргентины, и он имел в виду, что они больше не должны выводить Лео из себя.

У Диего специфическая манера речи, поэтому его слова так раздули», – сказал Морла.

Марадона о Месси в сборной: «Лидером не может быть парень, который перед матчем 20 раз бегает в туалет»