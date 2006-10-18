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    Адвокат Марадоны о словах про Месси: «Диего позвонит Лео, чтобы объясниться»

    Теги Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Футбол

    Адвокат и друг Диего Марадоны Матиас Морла сообщил, что его клиент свяжется с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, чтобы объяснить свои спорные комментарии в его адрес.

    Аргентинский специалист ранее высказался о том, почему форвард Месси не может быть лидером команды.

    «Марадона собирается позвонить Месси, чтобы объяснить, что он имел в виду.

    Он всегда поддерживал сборную Аргентины, и он имел в виду, что они больше не должны выводить Лео из себя.

    У Диего специфическая манера речи, поэтому его слова так раздули», – сказал Морла.

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