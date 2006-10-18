Евгений Кафельников: «Приношу извинения Самедову за твит о бунте против Карреры»

Олимпийский чемпион по теннису и болельщик Евгений Кафельников принес извинения полузащитнику .

«Я сдерживаю обещания. Лично поговорил с Массимо. Он мне сказал, что в трансфере Самедова был он лично заинтересован. Поэтому признаю, был не прав. Приношу извинения А. Самедову за твит о бунте», – написал Кафельников в твиттере.

Бывший теннисист извинился за твит, который он опубликовал 19 сентября: «Рома Зобнин отказался поддержать бунтарей в раздевалке (возглавляют бунт Глушак, Комбар и Самед) по сливу Массимо. Знаю это из достоверных источников. Сразу видно кто из чего сделан».

Позже Кафельников пообещал извиниться, если информация о конфликте футболистов с Каррерой не подтвердится.