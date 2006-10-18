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    Евгений Кафельников: «Приношу извинения Самедову за твит о бунте против Карреры»

    Теги Спартак Александр Самедов премьер-лига Россия Евгений Кафельников Массимо Каррера Футбол

    Олимпийский чемпион по теннису и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников принес извинения полузащитнику Александру Самедову.

    «Я сдерживаю обещания. Лично поговорил с Массимо. Он мне сказал, что в трансфере Самедова был он лично заинтересован. Поэтому признаю, был не прав. Приношу извинения А. Самедову за твит о бунте», – написал Кафельников в твиттере.

    Бывший теннисист извинился за твит, который он опубликовал 19 сентября: «Рома Зобнин отказался поддержать бунтарей в раздевалке (возглавляют бунт Глушак, Комбар и Самед) по сливу Массимо. Знаю это из достоверных источников. Сразу видно кто из чего сделан».

    Позже Кафельников пообещал извиниться, если информация о конфликте футболистов с Каррерой не подтвердится. 

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