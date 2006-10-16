Мамаеву предъявлено обвинение в побоях по одному эпизоду

Полузащитнику Павлу Мамаеву предъявлено обвинение в побоях в рамках уголовного дела о драке. Инцидент произошел 8 октября в центре Москвы.

«Сейчас Мамаеву предъявлено обвинение по одному эпизоду ст. 116 УК РФ («Побои»). Следствие еще будет изучать второе видео.

Будут ли предъявлены еще обвинения, пока не ясно», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию,.

Мамаев вместе с нападающим петербургского Александром Кокориным был взят под стражу до 8 декабря в связи с участием в нескольких потасовках, в ходе которых пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. На данный момент футболисты находятся в СИЗО «Бутырка».

Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада