Наверх

    Мамаеву предъявлено обвинение в побоях по одному эпизоду

    Теги премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Краснодар ТАСС Кокорин и Мамаев Футбол

    Полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву предъявлено обвинение в побоях в рамках уголовного дела о драке. Инцидент произошел 8 октября в центре Москвы. 

    «Сейчас Мамаеву предъявлено обвинение по одному эпизоду ст. 116 УК РФ («Побои»). Следствие еще будет изучать второе видео.

    Будут ли предъявлены еще обвинения, пока не ясно», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию,.

    Мамаев вместе с нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным был взят под стражу до 8 декабря в связи с участием в нескольких потасовках, в ходе которых пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. На данный момент футболисты находятся в СИЗО «Бутырка».

    Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада

    Выиграй поездку на двоих в Германию на матч сборной России! Голосуй за лучшее футбольное фото

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться