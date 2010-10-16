Квалификация Евро-2019 (U-21). Россия сыграет против Австрии в решающем матче группы

Молодежная сборная России сыграет в гостях с Австрией в заключительном матче группового этапа квалификации Евро-2019.
Российская команда потеряла шансы занять первое место в группе и напрямую выйти на Евро-2019. Четыре команды из девяти из числа занявших вторые места в стыковых матчах разыграют еще две путевки.
Квалификация Евро-2019 (U-21)
Группа 7
- Дата проведения
- 16 октября, 15.30, «тренировочный центр ФФМ»
- Дата проведения
- 16 октября, 19.00, «НФ-Арена»
- Дата проведения
- 16 октября, 19.00, «Караджордже»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица квалификации Евро-2019 (U21)
Статистика квалификации Евро-2019 (U21)
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