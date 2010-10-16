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    Квалификация Евро-2019 (U-21). Россия сыграет против Австрии в решающем матче группы

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    Молодежная сборная России сыграет в гостях с Австрией в заключительном матче группового этапа квалификации Евро-2019.

    Российская команда потеряла шансы занять первое место в группе и напрямую выйти на Евро-2019. Четыре команды из девяти из числа занявших вторые места в стыковых матчах разыграют еще две путевки. 

    Квалификация Евро-2019 (U-21)

    Группа 7

    Македония U-21 – Гибралтар U-21
    Дата проведения
    16 октября, 15.30, «тренировочный центр ФФМ»
    Онлайн матча
    Австрия U-21 – Россия U-21
    Дата проведения
    16 октября, 19.00, «НФ-Арена»
    Онлайн матча
    Сербия U-21 – Армения U-21
    Дата проведения
    16 октября, 19.00, «Караджордже»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица квалификации Евро-2019 (U21)

    Статистика квалификации Евро-2019 (U21)

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