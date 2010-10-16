Квалификация Евро-2019 (U-21). Россия сыграет против Австрии в решающем матче группы

Молодежная сборная России сыграет в гостях с Австрией в заключительном матче группового этапа квалификации Евро-2019.

Российская команда потеряла шансы занять первое место в группе и напрямую выйти на Евро-2019. Четыре команды из девяти из числа занявших вторые места в стыковых матчах разыграют еще две путевки.

Квалификация Евро-2019 (U-21)

Группа 7

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица квалификации Евро-2019 (U21)

Статистика квалификации Евро-2019 (U21)

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