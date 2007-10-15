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    Мать Кокорина о суде: «Саша черный, скулы ввалились, губы тряслись. Журналисты лезли к нему – похоже на растерзание»

    Теги Зенит премьер-лига Россия светская хроника происшествия Александр Кокорин Светлана Кокорина Кокорин и Мамаев Футбол

    Мать братьев Кокориных Светлана ответила на вопрос журналиста Андрея Малахова о состоянии Александра под стражей.

    – Как вы думаете, зная своего старшего сына, каково ему сейчас там, в СИЗО?

    – Он убит, он убит. Я видела его на оглашении, когда ему назначали эти два месяца.

    Он черный. У него ввалились скулы, он убит. У него трясутся губы.

    Я не смогла даже… До перерыва я досидела, но больше не смогла на это смотреть, ушла на улицу. Это ужасно.

    Допускают журналистов, и они лезут прямо к нему. Это похоже на растерзание. Ему очень плохо. Очень плохо. Это не его состояние, – сказала Кокорина в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия».

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