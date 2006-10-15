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    Юрист о тяжбе Глушакова с женой: «Нет уголовной ответственности за снятие средств со счетов»

    Теги Спартак премьер-лига Россия светская хроника Денис Глушаков Футбол

    Известный адвокат Максим Пашков прокомментировал мнение о том, что полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова могут привлечь к уголовной ответственности за то, что он вывел около 200 миллионов рублей из совместно нажитого с супругой имущества.

    28 сентября в суде был зарегистрирован иск Дарьи Глушаковой к футболисту о разделе совместно нажитого имущества. У пары есть две дочери.

    «Нет уголовной ответственности за снятие средств со счетов.

    Если суд сочтет, что средства незаконно им сняты, то возложат на Глушакова обязанность выплатить компенсацию второй стороне, и все», – сказал Пашков.

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