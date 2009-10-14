Corriere dello Sport: Модрич по-прежнему хочет уйти из «Реала»

«Интер» готов возобновить работу по трансферу полузащитника Луки Модрича в январе.

По информации Corriere dello , 33-летний хавбек недоволен ситуацией в королевском клубе и хочет сменить команду.

«Интер» хотел подписать игрока еще летом, однако тогда «Реал» отказался расставаться с хорватом.

Модрич не ладит с новым главным тренером мадридцев Хуленом Лопетеги, а его отношения с президентом остаются холодными.

Тем не менее «Реал» может согласиться на продажу Модрича только в случае, если подпишет ему на замену звездного новичка.

В сферу интересов клуба входят нападающие «ПСЖ» и Килиан Мбаппе.