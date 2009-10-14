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    Corriere dello Sport: Модрич по-прежнему хочет уйти из «Реала»

    Теги Интер Реал Мадрид примера Испания Лука Модрич Флорентино Перес Хулен Лопетеги Футбол

    «Интер» готов возобновить работу по трансферу полузащитника «Реала» Луки Модрича в январе.

    По информации Corriere dello Sport, 33-летний хавбек недоволен ситуацией в королевском клубе и хочет сменить команду.

    «Интер» хотел подписать игрока еще летом, однако тогда «Реал» отказался расставаться с хорватом.

    Модрич не ладит с новым главным тренером мадридцев Хуленом Лопетеги, а его отношения с президентом Флорентино Пересом остаются холодными.

    Тем не менее «Реал» может согласиться на продажу Модрича только в случае, если подпишет ему на замену звездного новичка.

    В сферу интересов клуба входят нападающие «ПСЖ» Неймар и Килиан Мбаппе.

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