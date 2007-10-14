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    Йоахим Лев: «Проиграй мы Голландии 0:1, результат был бы нормальным»

    Теги сборная Голландии по футболу Йоахим Лев Сборная Германии по футболу Лига наций УЕФА Футбол

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал поражение в матче Лиги наций против Голландии (0:3).

    «После первого пропущенного гола можно было заметить, что у нас не было уверенности в себе. 

    Если бы мы проиграли 0:1, то результат можно было бы назвать нормальным. Но два пропущенных мяча на последних минутах матча сделали результат плохим.

    Когда сборная показывает такую игру, то каждый должен взять на себя ответственность, в том числе и я как главный тренер», – сказал Лев.

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