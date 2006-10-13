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    В Бельгии задержали агента, осуществившего трансфер Ханни в «Спартак»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Андерлехт высшая лига Бельгия происшествия агенты Софьян Ханни Футбол

    Переход полузащитника Софьяна Ханни из «Андерлехта» в «Спартак» мог быть осуществлен с нарушениями.

    В Бельгии полиция проводит масштабное расследование по фактам коррупции, отмывания денег и организации договорных матчей.

    Под подозрение попали клубы высшей лиги. Задержаны 25 человек, среди них – два арбитра ФИФА.

    Среди задержанных – агент Моги Баят. Трансфер Ханни в «Спартак» за 8 миллионов евро был совершен при его участии.

    Теперь сделки с участием Баята будут тщательно изучены.

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