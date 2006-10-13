В Бельгии задержали агента, осуществившего трансфер Ханни в «Спартак»

Переход полузащитника Софьяна Ханни из «Андерлехта» в «Спартак» мог быть осуществлен с нарушениями.
В Бельгии полиция проводит масштабное расследование по фактам коррупции, отмывания денег и организации договорных матчей.
Под подозрение попали клубы высшей лиги. Задержаны 25 человек, среди них – два арбитра ФИФА.
Среди задержанных – агент Моги Баят. Трансфер Ханни в «Спартак» за 8 миллионов евро был совершен при его участии.
Теперь сделки с участием Баята будут тщательно изучены.
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