В Бельгии задержали агента, осуществившего трансфер Ханни в «Спартак»

Переход полузащитника Софьяна Ханни из «Андерлехта» в мог быть осуществлен с нарушениями.

В Бельгии полиция проводит масштабное расследование по фактам коррупции, отмывания денег и организации договорных матчей.

Под подозрение попали клубы высшей лиги. Задержаны 25 человек, среди них – два арбитра ФИФА.

Среди задержанных – агент Моги Баят. Трансфер Ханни в за 8 миллионов евро был совершен при его участии.

Теперь сделки с участием Баята будут тщательно изучены.

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