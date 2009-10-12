Мамаев получил первую передачку в «Бутырке»

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал об условиях содержания футболистов и Павла Мамаева в в столичном СИЗО-2 («Бутырка»).

уже получил первую передачку. Все трое (Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл) в настоящее время содержатся в карантинных камерах СИЗО «Бутырка». На условия содержания не жалуются.

Александр Кокорин переживает за брата. Мы ему сообщили, что у него жалоб нет, проблем нет», – отметил Мельников.

Представитель управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве Сергей Цыганков заявил, что Кокориных и Мамаева разместят отдельно друг от друга.

«После карантина они будут размещены в общих камерах, но в разных», - сказал Цыганков.

Форвард Кокорин и хавбек «Краснодара» Мамаев стали фигурантами уголовного дела о драках в центре Москвы. В четверг суд заключил обоих футболистов под стражу до 8 декабря.

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