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    Мамаев получил первую передачку в «Бутырке»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал об условиях содержания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в в столичном СИЗО-2 («Бутырка»).

    «Павел Мамаев уже получил первую передачку. Все трое (Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл) в настоящее время содержатся в карантинных камерах СИЗО «Бутырка». На условия содержания не жалуются.

    Александр Кокорин переживает за брата. Мы ему сообщили, что у него жалоб нет, проблем нет», – отметил Мельников.

    Представитель управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве Сергей Цыганков заявил, что Кокориных и Мамаева разместят отдельно друг от друга.

    «После карантина они будут размещены в общих камерах, но в разных», - сказал Цыганков.

    Форвард «Зенита» Кокорин и хавбек «Краснодара» Мамаев стали фигурантами уголовного дела о драках в центре Москвы. В четверг суд заключил обоих футболистов под стражу до 8 декабря.

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