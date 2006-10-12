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    Кокорин и Мамаев доставлены в карантинные камеры «Бутырки»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Р-Спорт Кокорин и Мамаев Футбол

    Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников рассказал, что футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в карантинные камеры московского СИЗО «Бутырка».

    По словам Мельникова, жалоб и претензий у них нет. Через десять дней Кокорина и Мамаева переведут в камеры спецблока с более комфортными условиями, видеонаблюдением и особо пристальным вниманием к безопасности. Также там меньше людей.

    «Указанные лица поступили в СИЗО-2, размещены в разных камерах карантинного отделения, обеспечены всем необходимым: спальное место, средства гигиены», – заявил официальный представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков.

    Форвард «Зенита» Кокорин и хавбек «Краснодара» Мамаев стали фигурантами уголовного дела о драках в центре Москвы. В четверг суд заключил обоих футболистов под стражу до 8 декабря.

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