Кокорин и Мамаев доставлены в карантинные камеры «Бутырки»

Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников рассказал, что футболистов и Павла Мамаева доставили в карантинные камеры московского СИЗО «Бутырка».

По словам Мельникова, жалоб и претензий у них нет. Через десять дней Кокорина и Мамаева переведут в камеры спецблока с более комфортными условиями, видеонаблюдением и особо пристальным вниманием к безопасности. Также там меньше людей.

«Указанные лица поступили в СИЗО-2, размещены в разных камерах карантинного отделения, обеспечены всем необходимым: спальное место, средства гигиены», – заявил официальный представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков.

Форвард Кокорин и хавбек «Краснодара» Мамаев стали фигурантами уголовного дела о драках в центре Москвы. В четверг суд заключил обоих футболистов под стражу до 8 декабря.

Кокорин и Мамаев в зале суда. Эти фото уже легендарны

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