«Зенит» заменил баннер с Кокориным в аэропорту на Дзюбу

«Зенит» заменил баннер с нападающим в аэропорту Пулково.

На новом баннере изображен другой игрок петербургской команды Артем Дзюба.

В официальном клубном магазине в аэропорту сообщили, что баннер был заменен еще 9 октября.

При этом в магазине нет в продаже игровых футболок с фамилией Кокорина.

Форвард Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев стали фигурантами уголовного дела о драках в центре Москвы. В четверг суд заключил обоих футболистов под стражу до 8 декабря.

«Зенит» оперативно поменял баннер над официальным магазином в аэропорту Пулково.



Футболок с фамилией Кокорина в магазине сейчас нет: https://t.co/ZCSb3g7eQS pic.twitter.com/rzBIt9zKje — 78 | НОВОСТИ (@good78news) 12 октября 2018 г.

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