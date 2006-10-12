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    «Зенит» заменил баннер с Кокориным в аэропорту на Дзюбу

    Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия происшествия видео Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Футбол

    «Зенит» заменил баннер с нападающим Александром Кокориным в аэропорту Пулково.

    На новом баннере изображен другой игрок петербургской команды Артем Дзюба.

    В официальном клубном магазине «Зенита» в аэропорту сообщили, что баннер был заменен еще 9 октября.

    При этом в магазине нет в продаже игровых футболок с фамилией Кокорина.

    Форвард «Зенита» Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев стали фигурантами уголовного дела о драках в центре Москвы. В четверг суд заключил обоих футболистов под стражу до 8 декабря.

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