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    Адвокат просит отпустить Кокорина под подписку о невыезде ввиду того, что у игрока есть малолетний сын

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

    В ходе судебного заседания, адвокат Александра Кокорина попросил не арестовывать его доверителя и отпустить под подписку о невыезде.

    В качестве аргументов приводится то, что у форварда есть малолетний ребенок, а также отсутствуют основания у следствия. Защитник Кокорина называет случившееся роковым стечением обстоятельств и характеризует футболиста как примерного сына и любящего отца.

    Ранее сообщалось, что следователь в ходе судебного заседания попросил арестовать Кокорина, поскольку он может давить на свидетелей, используя деньги и связи.

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