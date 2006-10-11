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    Следователь просит арестовать Кокорина, так как он может давить на свидетелей, используя деньги и связи

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

    Стало известно, почему следователь требует арестовать нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    В эти минуты проходит заседание суда, на котором решается судьба футболиста.

    «Следователь просит арестовать Кокорина, потому что:

    1) Он имеет широкие связи в органах власти, деньги и может скрыться или надавить на свидетелей;

    2) Пренебрегал нормами поведения;

    3) На свободе остаются неустановленные участники нападения», – сообщается в телеграм-канале Mash.

    Ранее сообщалось, что в суд поступили документы с ходатайством об аресте Кокорина на два месяца.

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