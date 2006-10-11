Следователь просит арестовать Кокорина, так как он может давить на свидетелей, используя деньги и связи

Стало известно, почему следователь требует арестовать нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
В эти минуты проходит заседание суда, на котором решается судьба футболиста.
«Следователь просит арестовать Кокорина, потому что:
1) Он имеет широкие связи в органах власти, деньги и может скрыться или надавить на свидетелей;
2) Пренебрегал нормами поведения;
3) На свободе остаются неустановленные участники нападения», – сообщается в телеграм-канале Mash.
Ранее сообщалось, что в суд поступили документы с ходатайством об аресте Кокорина на два месяца.
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