Следователь просит арестовать Кокорина, так как он может давить на свидетелей, используя деньги и связи

Стало известно, почему следователь требует арестовать нападающего Александра Кокорина.

В эти минуты проходит заседание суда, на котором решается судьба футболиста.

«Следователь просит арестовать Кокорина, потому что:

1) Он имеет широкие связи в органах власти, деньги и может скрыться или надавить на свидетелей;

2) Пренебрегал нормами поведения;

3) На свободе остаются неустановленные участники нападения», – сообщается в телеграм-канале Mash.

Ранее сообщалось, что в суд поступили документы с ходатайством об аресте на два месяца.

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