Павел Мамаев: «Во всех эпизодах вел себя аморально. Мы сами во всем виноваты»

Полузащитник Павел Мамаев рассказал о ночи, проведенной в отделении полиции и изоляторе временного содержания.

– Мне бы хоть часок поспать, а то всю ночь катались по Москве.

– Где вы были все это время?

– Допрос длился часов до 3-4 утра.

– А вы знаете, что законом это запрещено, то есть ваши права нарушены?

– Но я сам дал согласие на следственные действия в ночное время. Так что претензий нет. Хотелось поскорее со всем этим разобраться.

Допрос был долгий, я все рассказал, ничего не скрывал. Да и там разве можно было что-то отрицать?

– Не знаем, вам виднее. Раскаиваетесь?

– Смотря по какому эпизоду.

– Вот как...

– Эпизодов много. Три, если точнее. Но вообще, если честно, во всех я вел себя аморально. Мы сами во всем виноваты...

– А после допроса почему вас не отвезли поспать в ИВС?

– Решили сначала нас на экспертизу отправить. Мы «дышали в трубку», сдали мочу.

– Представляем, что покажут анализы...

– Почему это? Ничего не покажут. Мы наркотики не употребляли.

Не понимаю, почему, но нас всю оставшуюся ночь возили по травмпунктам. И нигде нас не принимали, как говорили конвоиры.

– А у вас разве есть какие-то травмы?

– Нет, никаких нет. Может быть, они перестраховывались и хотели зафиксировать отсутствие синяков и ссадин.

У меня очная ставка сегодня с потерпевшими.

– А что означают ваши татуировки?

– Это личное. Но это точно не тюремные татуировки. Очень надеюсь, что в СИЗО не отправят.

За маму волнуюсь, она в Москве. Жена и дети улетели в Краснодар, – сказал Мамаев.

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