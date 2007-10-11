Павел Мамаев: «Во всех эпизодах вел себя аморально. Мы сами во всем виноваты»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о ночи, проведенной в отделении полиции и изоляторе временного содержания.
– Мне бы хоть часок поспать, а то всю ночь катались по Москве.
– Где вы были все это время?
– Допрос длился часов до 3-4 утра.
– А вы знаете, что законом это запрещено, то есть ваши права нарушены?
– Но я сам дал согласие на следственные действия в ночное время. Так что претензий нет. Хотелось поскорее со всем этим разобраться.
Допрос был долгий, я все рассказал, ничего не скрывал. Да и там разве можно было что-то отрицать?
– Не знаем, вам виднее. Раскаиваетесь?
– Смотря по какому эпизоду.
– Вот как...
– Эпизодов много. Три, если точнее. Но вообще, если честно, во всех я вел себя аморально. Мы сами во всем виноваты...
– А после допроса почему вас не отвезли поспать в ИВС?
– Решили сначала нас на экспертизу отправить. Мы «дышали в трубку», сдали мочу.
– Представляем, что покажут анализы...
– Почему это? Ничего не покажут. Мы наркотики не употребляли.
Не понимаю, почему, но нас всю оставшуюся ночь возили по травмпунктам. И нигде нас не принимали, как говорили конвоиры.
– А у вас разве есть какие-то травмы?
– Нет, никаких нет. Может быть, они перестраховывались и хотели зафиксировать отсутствие синяков и ссадин.
У меня очная ставка сегодня с потерпевшими.
– А что означают ваши татуировки?
– Это личное. Но это точно не тюремные татуировки. Очень надеюсь, что в СИЗО не отправят.
За маму волнуюсь, она в Москве. Жена и дети улетели в Краснодар, – сказал Мамаев.
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