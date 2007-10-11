Наверх

    Павел Мамаев: «Во всех эпизодах вел себя аморально. Мы сами во всем виноваты»

    Теги премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о ночи, проведенной в отделении полиции и изоляторе временного содержания.

    – Мне бы хоть часок поспать, а то всю ночь катались по Москве.

    – Где вы были все это время?

    – Допрос длился часов до 3-4 утра.

    – А вы знаете, что законом это запрещено, то есть ваши права нарушены?

    – Но я сам дал согласие на следственные действия в ночное время. Так что претензий нет. Хотелось поскорее со всем этим разобраться.

    Допрос был долгий, я все рассказал, ничего не скрывал. Да и там разве можно было что-то отрицать?

    – Не знаем, вам виднее. Раскаиваетесь?

    – Смотря по какому эпизоду.

    – Вот как...

    – Эпизодов много. Три, если точнее. Но вообще, если честно, во всех я вел себя аморально. Мы сами во всем виноваты...

    – А после допроса почему вас не отвезли поспать в ИВС?

    – Решили сначала нас на экспертизу отправить. Мы «дышали в трубку», сдали мочу.

    – Представляем, что покажут анализы...

    – Почему это? Ничего не покажут. Мы наркотики не употребляли.

    Не понимаю, почему, но нас всю оставшуюся ночь возили по травмпунктам. И нигде нас не принимали, как говорили конвоиры.

    – А у вас разве есть какие-то травмы?

    – Нет, никаких нет. Может быть, они перестраховывались и хотели зафиксировать отсутствие синяков и ссадин.

     У меня очная ставка сегодня с потерпевшими.

    – А что означают ваши татуировки?

    – Это личное. Но это точно не тюремные татуировки. Очень надеюсь, что в СИЗО не отправят.

    За маму волнуюсь, она в Москве. Жена и дети улетели в Краснодар, – сказал Мамаев.

    Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада

    Кокорин и Мамаев избивают человека: детальный разбор видео

    Выложи фото и выиграй билеты на матч сборной России с Германией! А еще в твой город могут приехать Дзюба, Черышев или Головин

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться