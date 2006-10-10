Кокорин не явился в ГУ МВД к 18.00. Начата процедура объявления в федеральный розыск

Нападающий Александр Кокорин рискует быть объявленным в федеральный розыск.

Футболист не явился к 18.00 в ГСУ ГУ МВД России по Москве. Следователи официально начали процедуру запуска футболиста в розыск.

Она займет какое-то время. По всей видимости, Кокорин не уведомил МВД, что задержится.

Его товарищ, хавбек Павел Мамаев, прибыл в управление в 16.40 и дает показания.

Федеральный розыск – это проведение на территории Российской Федерации мероприятий, направленных на установление местонахождения лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия, суда, а также без вести пропавших граждан. В порядке своей компетенции розыском преступников занимается не только полиция, но и другие правоохранительные органы: ФСБ, наркоконтроль, ФСИН, таможня. На полицию возложена дополнительная функция координации этой работы.

МВД: Кокорина и Мамаева объявят в федеральный розыск, если они не приедут в полицию к 18 часам

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