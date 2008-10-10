МВД: Кокорина и Мамаева объявят в федеральный розыск, если они не приедут в полицию к 18 часам

Футболисты Александр Кокорин и по-прежнему не явились в отделение полиции.

Ожидалось, что их принудительно доставят в участок к 15 часам по московскому времени, но этого не произошло.

Игроков объявят в федеральный розыск, если они не приедут в отделение полиции к 18 часам.

«Главное управление МВД России по Москве обращается к гражданам Кокорину и Мамаеву с предложением прибыть в ГСУ МВД по Москве для дачи объяснений и производства с ними следственных действий до 18 часов сегодняшнего дня.

Информируем указанных граждан, что после 18 часов сегодняшнего дня в случае неприбытия в ГСУ ГУ МВД России по Москве они будут объявлены в федеральный розыск», – сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Юрий Титов.

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