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    МВД: Кокорина и Мамаева объявят в федеральный розыск, если они не приедут в полицию к 18 часам

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев по-прежнему не явились в отделение полиции.

    Ожидалось, что их принудительно доставят в участок к 15 часам по московскому времени, но этого не произошло.

    Игроков объявят в федеральный розыск, если они не приедут в отделение полиции к 18 часам.

    «Главное управление МВД России по Москве обращается к гражданам Кокорину и Мамаеву с предложением прибыть в ГСУ МВД по Москве для дачи объяснений и производства с ними следственных действий до 18 часов сегодняшнего дня.

    Информируем указанных граждан, что после 18 часов сегодняшнего дня в случае неприбытия в ГСУ ГУ МВД России по Москве они будут объявлены в федеральный розыск», – сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Юрий Титов.

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