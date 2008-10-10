Кокорин и Мамаев не пришли в полицию. Их принудительно доставят в участок к 15 часам

Общественный деятель Павел Пятницкий рассказал, что к 15 часам по московскому времени футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут доставлены в отделение полиции.
«Кокорин и Мамаев принудительно будут доставлены в ГСУ ГУ МВД Москвы к 15 часам.
Самостоятельно явиться к назначенному времени (13:00) они не захотели.
Это в очередной раз показывает, что ничего крамольного они не видят в своих действиях и просто плюнули и на общество, и на закон.
С высокой долей вероятности предполагаю, что после допроса в отношении Кокорина и Мамаева будет избрана мера пресечения в виде ареста.
До этой минуты они могли избежать лишения свободы на период следствия», – написал Пятницкий.
Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада