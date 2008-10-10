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    Кокорин и Мамаев не пришли в полицию. Их принудительно доставят в участок к 15 часам

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Общественный деятель Павел Пятницкий рассказал, что к 15 часам по московскому времени футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут доставлены в отделение полиции.

    «Кокорин и Мамаев принудительно будут доставлены в ГСУ ГУ МВД Москвы к 15 часам.

    Самостоятельно явиться к назначенному времени (13:00) они не захотели.

    Это в очередной раз показывает, что ничего крамольного они не видят в своих действиях и просто плюнули и на общество, и на закон.

    С высокой долей вероятности предполагаю, что после допроса в отношении Кокорина и Мамаева будет избрана мера пресечения в виде ареста.

    До этой минуты они могли избежать лишения свободы на период следствия», – написал Пятницкий.

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