Кокорин и Мамаев не пришли в полицию. Их принудительно доставят в участок к 15 часам

Общественный деятель Павел Пятницкий рассказал, что к 15 часам по московскому времени футболисты и Павел Мамаев будут доставлены в отделение полиции.

«Кокорин и Мамаев принудительно будут доставлены в ГСУ ГУ МВД Москвы к 15 часам.

Самостоятельно явиться к назначенному времени (13:00) они не захотели.

Это в очередной раз показывает, что ничего крамольного они не видят в своих действиях и просто плюнули и на общество, и на закон.

С высокой долей вероятности предполагаю, что после допроса в отношении Кокорина и будет избрана мера пресечения в виде ареста.

До этой минуты они могли избежать лишения свободы на период следствия», – написал Пятницкий.

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