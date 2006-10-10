Главе «Газпрома» Миллеру сообщили об инциденте с Кокориным

Глава «Газпрома» Алексей Миллер оповещен о событиях, связанных с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.
Об этом сообщил пресс-секретарь Миллера Сергей Куприянов.
«Клуб все скажет», – заявил Куприянов.
«Зенит» опубликовал заявление, в котором осудил поведение игрока и пообещал его наказать.
Вчера Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.
Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.
По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».
Кокорин ударил чиновника стулом. Заведено уголовное дело
Кокорин и Мамаев избили еще одного человека. «Зенит» и «Краснодар» намерены расторгнуть контракты