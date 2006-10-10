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    Главе «Газпрома» Миллеру сообщили об инциденте с Кокориным

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Алексей Миллер Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

    Глава «Газпрома» Алексей Миллер оповещен о событиях, связанных с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

    Об этом сообщил пресс-секретарь Миллера Сергей Куприянов.

    «Клуб все скажет», – заявил Куприянов.

    «Зенит» опубликовал заявление, в котором осудил поведение игрока и пообещал его наказать.

    Вчера Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

    Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

    По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

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