Главе «Газпрома» Миллеру сообщили об инциденте с Кокориным

Глава «Газпрома» Алексей Миллер оповещен о событиях, связанных с нападающим Александром Кокориным.

Об этом сообщил пресс-секретарь Миллера Сергей Куприянов.

«Клуб все скажет», – заявил Куприянов.

«Зенит» опубликовал заявление, в котором осудил поведение игрока и пообещал его наказать.

Вчера Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

Кокорин ударил чиновника стулом. Заведено уголовное дело

Кокорин и Мамаев избили еще одного человека. «Зенит» и «Краснодар» намерены расторгнуть контракты

Кокорин и Мамаев избивают человека: детальный разбор видео