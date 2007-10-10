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    Дегтярев о Кокорине и Мамаеве: «Подраться может любой, а унижать человека за разрез глаз – это вопиющий случай»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев поделился мнением о драке Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

    «Поведение футболистов вопиющее. Подобные выходки должны пресекаться. Дело может быть переквалифицировано на статью о хулиганстве, и, соответственно, все, кто в этом деле замешан, – Кокорин, Мамаев и их сообщники – должны быть наказаны. Наказание должно быть неотвратимым.

    Вероятные расистские высказывания – отягчающее обстоятельство для спортсменов. Только что отгремел ЧМ по футболу, главный лозунг ФИФА – «Стоп расизм». Спасибо болельщикам, волонтерам, организаторам – никаких ксенофобских настроений и в помине не было на трибунах и фанзонах.

    А наши футболисты, как сегодня следует из комментариев адвоката потерпевших, выкрикивали расистские лозунги. Спортсмены, допускающие подобные высказывания, должны быть пожизненно дисквалифицированы. Наказание за расизм и ксенофобию должно быть по линии спортивных организаций. Футболисты опозорили честь страны, позорят честь своих клубов, они позорят честь сборной России. Подраться любой может, всякое бывает, а вот унижать человека за разрез глаз – это вопиющий случай, требующий наказания. Спортивная общественность здесь должна занять единственную возможную взрослую позицию по отношению к Мамаеву и к Кокорину – дисквалификацию. 

    Дело не должно быть спущено на тормозах, это может нанести ущерб имиджу всей страны, всего российского футбола», – сказал Дегтярев.

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