Жена Мамаева Алана не подавала на развод

Жена полузащитника Павла Мамаева Алана заявила, что не собирается разводиться с мужем.

Сегодня появилась информация, что супруга футболиста подала на развод, это случилось после произошедших в Москве драк с участием Мамаева и форварда Александра Кокорина. Вчера Алана говорила, что игроки были пьяными.

«Я не подавала на развод!» – заявила Алана.

В сентябре Мамаева объявила о расставании с мужем, инициатором развода якобы был Павел. Позже она сообщила: «Было недопонимание. Мы помирились, уже все хорошо».

Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

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