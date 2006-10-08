Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Василий Конов: «Кокорин и Мамаев ответят по всей строгости. Решения примут на самом высоком клубном уровне»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Василий Конов Футбол

    Журналист Василий Конов поделился информацией о возможных последствиях драки для Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновником Минпромторга Денисом Паком. 

    «И «Краснодар», и «Зенит» проводят собственные проверки. У «Зенита» одна из самых сильных служб безопасности в РПЛ.

    Оба футболиста будут отвечать по всей строгости. Достаточно вспомнить, как им влетело после вечеринки два года назад, чтобы понять, что в этот раз пощады не будет.

    По моей информации, решения в обоих случаях будут приниматься на самом высоком клубном уровне», – написал Конов в своем телеграм-канале.

    Кокорин и Мамаев избили чиновника. Заведено уголовное дело

    Появилось видео нападения Кокорина и Мамаева на чиновника Минпромторга Пака

    Где родился самый дорогой футболист в истории России, в каком городе Черчесов вынес Салаха и что Дзюба делал в Сибири. Футбольно-географический тест!

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться