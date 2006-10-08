Василий Конов: «Кокорин и Мамаев ответят по всей строгости. Решения примут на самом высоком клубном уровне»

Журналист Василий Конов поделился информацией о возможных последствиях драки для Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

«И «Краснодар», и проводят собственные проверки. У «Зенита» одна из самых сильных служб безопасности в .

Оба футболиста будут отвечать по всей строгости. Достаточно вспомнить, как им влетело после вечеринки два года назад, чтобы понять, что в этот раз пощады не будет.

По моей информации, решения в обоих случаях будут приниматься на самом высоком клубном уровне», – написал Конов в своем телеграм-канале.

Кокорин и Мамаев избили чиновника. Заведено уголовное дело

Появилось видео нападения Кокорина и Мамаева на чиновника Минпромторга Пака

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