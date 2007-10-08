«Краснодар» о драке Мамаева: «Это личное дело футболиста. У игроков выходные»

Пресс-служба прокомментировала информацию о участии полузащитника Павла Мамаева в драке с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

«Никаких заявлений от футбольного клуба «Краснодар» не будет.

У футболистов выходные. Мы не можем сказать, кто где находится. Нас там не было, клуб в этом никак не участвовал. Нам неизвестно, что и как было.

Сложно что-либо комментировать. Я не могу вам ничего сказать по поводу возможных санкций, потому что ни у меня, ни у моих коллег нет никакой достоверной информации. Это личное дело футболиста», – сообщил сотрудник пресс-службы «Краснодара».

В пресс-службе «Зенита» не ответили на запрос Metro.

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