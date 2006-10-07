Сергей Семак: «Ждал с заменами из-за повреждения Лунева, он не мог выбивать мяч от ворот»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал исход матча 10-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

- Выход Чернова означает, что вопрос с его контрактом решился? В чем сейчас он превосходит Набиуллина?

– У него действующий контракт. В течение августа был вопрос с тем, останется он в команде или нет. Он остался, мы ждали момента, когда он будет в хорошей форме.

Чернов хорошо сыграл кубковую игру, дальше получил микроповреждение, которое не позволило ему сыграть. Он заслужил свой шанс.

Это конкуренция: раньше шанс был у Набиуллина, теперь появился у Чернова. Это абсолютно обычная практика для команды, где присутствуют игроки, которые могут конкурировать на той или иной позиции.

- С чем связана смена позиций Ерохина и Дриусси и замена Ерохина в перерыве? Показалось, что в первом тайме до выхода Кокорина «Зенит» четко оборонялся по 4-2-3-1. Это специальная задумка под «Краснодар» для того, чтобы нейтрализовать их опорных полузащитников? Если да, удалось ли это сделать?

– В принципе удалось, за исключением моментов, когда мы слишком низко прижимались. Во втором тайме был скользкий счет, поэтому игроки опускали ниже, чем это было нужно. Начало матча было неплохим, у нас были моменты. Концовка тайма осталась за «Краснодаром», у них была пара моментов: в одном неудачно споткнулся Чернов, во втором мы слишком низко опустились в штрафную.

Ерохин получил повреждение, поэтому его пришлось заменить, хотя никто этого не хотел. Мы решили использовать Кузяева выше, Ерохина – ниже. Он оправдал себя в этой позиции, на мой взгляд, сыграл здорово.

Дриусси проявил себя в том качестве, в котором мы и хотели. Он отдал уже не две голевые передачи. У него есть качество, когда он уходит в центр и делает обостряющую передачу. С этой точки он отдал уже практически четыре голевые передачи. Поэтому мы решили его использовать слева.

Кокорин еще не готов на что процентов. Мы хотели выпустить его позже, но в связи с травмой Ерохина пришлось сделать это раньше.

Что касается системы, то от игры к игре мы стараемся вносить коррективы. Мы прекрасно понимаем, что большинство атак «Краснодара» идет через центр, поэтому пытались насытить центр поля. В целом комбинаций через центр было немного, больше фланговые передачи, которые несли определенную угрозу нашим воротам.

- Почему вы так долго выжидали с двумя последними заменами?

– У нас не было проблем в обороне, поэтому не видели смысла что-то менять. Замену ждали, потому что у Лунева есть повреждение, из-за которого он не мог выбивать мяч от ворот. Мы держали этот момент в уме.

Чернов играл после повреждения, Лунев – с ним, поэтому нам до последнего нужно было выжимать с тех ребят, которые были на поле.

- Какие повреждения у Лунева и Ерохина? Они поедут в сборную?

– У Ерохина проблема с боковой связкой, у Лунева – с передней мышцей бедра. Они пройдут обследования. Поедут они в сборную или нет, решать докторам. Наши доктора находятся в контакте с докторами сборной. Пока ничего не могу сказать, – сказал Семак.

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