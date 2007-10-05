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    Марку Силва: «Влашич хорошо играет за ЦСКА и может вернуться в «Эвертон»

    Теги ЦСКА Эвертон премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Марку Силва Никола Влашич Футбол

    Главный тренер «Эвертона» Марку Силва прокомментировал возможность возвращения в команду следующим летом полузащитника Николы Влашича, который арендован ЦСКА.

    «Это возможно. Мы пообщались с ним, ему была необходима игровая практика.

    Он может вернуться в нашу команду. Он играет здорово. Мы будем следить за ним и примем решение.

    Важно, что он играет хорошо, так как это наш футболист», – сказал Силва.

    21-летний хорват в 8 матчах за ЦСКА забил 3 гола и отдал 2 голевых паса. Его статистику смотрите здесь.

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