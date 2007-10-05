Марку Силва: «Влашич хорошо играет за ЦСКА и может вернуться в «Эвертон»

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва прокомментировал возможность возвращения в команду следующим летом полузащитника Николы Влашича, который арендован .

«Это возможно. Мы пообщались с ним, ему была необходима игровая практика.

Он может вернуться в нашу команду. Он играет здорово. Мы будем следить за ним и примем решение.

Важно, что он играет хорошо, так как это наш футболист», – сказал Силва.

21-летний хорват в 8 матчах за ЦСКА забил 3 гола и отдал 2 голевых паса. Его статистику смотрите здесь.

Влашич – новый супергерой ЦСКА. Еще недавно его бесила скамейка «Эвертона»