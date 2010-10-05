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    Неймар хочет, чтобы Погба перешел в «ПСЖ»

    Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Неймар Поль Погба Нассер Аль-Хелайфи Футбол

    Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет видеть в клубе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    Ранее появилась информация, что 25-летний хавбек может покинуть английскую команду из-за плохих отношений с главным тренером Жозе Моуринью.

    По данным Goal.com, в конце сентября Неймар позвонил Погба и спросил насчет возможности перебраться в «ПСЖ».

    Бразилец и француз подружились некоторое время назад. В 2016 году Неймар регулярно общался с Погба, когда тот был трансферной целью «Барселоны».

    26-летний нападающий планирует убедить президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи, что трансфер Погба может помочь команде выйти на новый уровень.

    Однако трансфер Поля в парижский клуб в январское трансферное окно маловероятен.

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