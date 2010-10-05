Неймар хочет, чтобы Погба перешел в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет видеть в клубе полузащитника Поля Погба.

Ранее появилась информация, что 25-летний хавбек может покинуть английскую команду из-за плохих отношений с главным тренером Жозе Моуринью.

По данным Goal.com, в конце сентября позвонил Погба и спросил насчет возможности перебраться в .

Бразилец и француз подружились некоторое время назад. В 2016 году Неймар регулярно общался с Погба, когда тот был трансферной целью «Барселоны».

26-летний нападающий планирует убедить президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи, что трансфер Погба может помочь команде выйти на новый уровень.

Однако трансфер Поля в парижский клуб в январское трансферное окно маловероятен.