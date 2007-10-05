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    Видаль разочарован своим положением в «Барселоне»

    Теги Барселона примера Испания Лига чемпионов Артуро Видаль Футбол

    Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль неудачно начал сезон в каталонском клубе после перехода из «Баварии».

    Чилиец недоволен тем, что не играет в стартовом составе. Матч с «Тоттенхэмом» (4:2) стал для хавбека еще одним разочарованием. Видаль был убежден, что сыграет в этом матче, потому что знал, что команда перестроится на другую схему, и даже сообщил близким, что выйдет в стартовом составе, но в итоге он вышел всего на 4 минуты в концовке.

    Когда хавбек переходил в «Барселону», он был уверен, что станет игроком стартового состава. Именно поэтому он предпочел «Барсу» переходу в «Интер». Представители каталонцев заверили его, что он будет ключевым игроком этой команды.

    Видаль считает, что его проблемы с коленом не должны мешать ему играть, а тренерский штаб лишь использует эту формальность как отговорку. Он уже дал знать о своих переживаниях тренерам и агенту, но пока что не намерен вступать в конфликт.

    В текущем сезоне 31-летний футболист не провел ни одного полного матча и всего дважды выходил в стартовом составе. Его подробную статистику можно изучить здесь.

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