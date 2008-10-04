«Ювентус»: «В клубе высоко ценят преданность и профессионализм Роналду. То, что якобы произошло 10 лет назад, не изменит этого мнения»

«Ювентус» выразил поддержку нападающему команды в связи с обвинениями в изнасиловании со стороны американки Кэтрин Майорги.

«В последние месяцы Роналду проявил большой профессионализм и преданность клубу, это высоко оценили в «Ювентусе».

События, предположительно произошедшие почти 10 лет назад, не изменят этого мнения. Его разделяют все, кто общался с этим великим чемпионом», – сообщает твиттер «Ювентуса».

Полиция Вегаса возобновила расследование по делу Роналду. Американка обвиняет его в анальном изнасиловании

Роналду о деле об изнасиловании: «Я категорически отрицаю обвинения. Не буду участвовать в спектакле, который устроили СМИ»

Где родился самый дорогой футболист в истории России, в каком городе Черчесов вынес Салаха и что Дзюба делал в Сибири. Футбольно-географический тест!