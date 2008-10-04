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    «Ювентус»: «В клубе высоко ценят преданность и профессионализм Роналду. То, что якобы произошло 10 лет назад, не изменит этого мнения»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия светская хроника происшествия Футбол

    «Ювентус» выразил поддержку нападающему команды Криштиану Роналду в связи с обвинениями в изнасиловании со стороны американки Кэтрин Майорги.

    «В последние месяцы Роналду проявил большой профессионализм и преданность клубу, это высоко оценили в «Ювентусе».

    События, предположительно произошедшие почти 10 лет назад, не изменят этого мнения. Его разделяют все, кто общался с этим великим чемпионом», – сообщает твиттер «Ювентуса».

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