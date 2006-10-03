Юрий Семин: «У «Локомотива» нет нападающих, которые могли бы создать остроту. Отсутствуют Смолов и Фарфан»

Главный тренер Юрий Семин прокомментировал поражение от «Шальке» в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов (0:1), передает корреспондент Sports.ru Евгений Марков.

«Два разных тайма. Первый – были хорошие моменты, не пропускали контратаки. Второй – перестроился, добавили агрессии, владели преимуществом, хотя и без явных моментов.

В ключевых моментах не хватало концентрации. А концентрации не хватает, когда приходит усталость, это было в последние 6-10 минут.

Нам тяжело: нет нападающих, которые могли бы создать остроту. Травмирован Рыбус, который напрашивался на выход на замену. Нет Смолова и Фарфана», – отметил Семин.