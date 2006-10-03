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    Юрий Семин: «У «Локомотива» нет нападающих, которые могли бы создать остроту. Отсутствуют Смолов и Фарфан»

    Теги Локомотив Шальке Федор Смолов Юрий Семин Джефферсон Фарфан Лига чемпионов Мачей Рыбус Футбол

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение от «Шальке» в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов (0:1), передает корреспондент Sports.ru Евгений Марков.

    «Два разных тайма. Первый – были хорошие моменты, не пропускали контратаки. Второй – «Шальке» перестроился, добавили агрессии, владели преимуществом, хотя и без явных моментов.

    В ключевых моментах не хватало концентрации. А концентрации не хватает, когда приходит усталость, это было в последние 6-10 минут.

    Нам тяжело: нет нападающих, которые могли бы создать остроту. Травмирован Рыбус, который напрашивался на выход на замену. Нет Смолова и Фарфана», – отметил Семин.

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