Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Удинезе» и «Боруссия» Д интересуются хавбеком «Краснодара-2» Мацукатовым

    Теги Боруссия Дортмунд Удинезе премьер-лига Россия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Олимп-ФНЛ Краснодар Краснодар-2 Алекс Мацукатов Футбол

    Полузащитник «Краснодара-2» Алекс Мацукатов заинтересовал клубы из Италии и Германии.

    «Удинезе» уже сделал предложение об аренде 19-летнего хавбека с правом выкупа. Итальянцы готовы были заплатить 500 тысяч евро и 30% от последующей продажи игрока.

    «Краснодар» отказался от сделки на таких условиях. Вероятно, в клубе ждут предложения от дортмундской «Боруссии». Скауты немецкого клуба несколько месяцев следят за игрой Мацукатова.

    Мацукатов – воспитанник академии «Краснодара», он заигран за сборную России (U-21).

    Transfermarkt оценивает Мацукатова в 250 тысяч евро. Контракт игрока с «Краснодаром» рассчитан до 2020 года.

    В нынешнем сезоне полузащитник провел 11 матчей первенстве Олимп-ФНЛ и отметился голом. Его статистику смотрите здесь.

    Где родился самый дорогой футболист в истории России, в каком городе Черчесов вынес Салаха и что Дзюба делал в Сибири. Футбольно-географический тест!

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться