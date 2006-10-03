«Удинезе» и «Боруссия» Д интересуются хавбеком «Краснодара-2» Мацукатовым

Полузащитник «Краснодара-2» Алекс Мацукатов заинтересовал клубы из Италии и Германии.
«Удинезе» уже сделал предложение об аренде 19-летнего хавбека с правом выкупа. Итальянцы готовы были заплатить 500 тысяч евро и 30% от последующей продажи игрока.
«Краснодар» отказался от сделки на таких условиях. Вероятно, в клубе ждут предложения от дортмундской «Боруссии». Скауты немецкого клуба несколько месяцев следят за игрой Мацукатова.
Мацукатов – воспитанник академии «Краснодара», он заигран за сборную России (U-21).
Transfermarkt оценивает Мацукатова в 250 тысяч евро. Контракт игрока с «Краснодаром» рассчитан до 2020 года.
В нынешнем сезоне полузащитник провел 11 матчей первенстве Олимп-ФНЛ и отметился голом. Его статистику смотрите здесь.