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    Гончаренко о матче с «Реалом»: «Мы были великолепны в защите и вправе насладиться этим вечером»

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Реал Мадрид Лига чемпионов Виктор Гончаренко Футбол

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о победе над «Реалом» (1:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

    – На самом деле, когда заканчивается такая игра, нет никаких эмоций: ни радости, ни разочарования, потому что все выгорает во время игры. Наверное, осознание придет завтра-послезавтра. Мы вправе насладиться этим вечером.

    Считаю, что мы были великолепны в защите. У нас была команда на поле, которая сражалась друг за друга. Наверное, тут помогли нам выстоять задор и молодость, которые у нас есть, потому что то давление и то владение мячом, которое было у «Реала» – и не надо забывать, что это «Реал», на всякий случай, – мы выстояли, победили. И это большая победа. Надеюсь, это позволит всем нашим молодым футболистам сделать шаг вперед.

    – Что мог такое сказать Акинфеев после первой желтой карточки, чтобы судья тут же показал вторую?

    – Думаю, что бы здесь ни было сказано... Все-таки такое количество людей, было сложно услышать. Думаю, судья погорячился в этом эпизоде, – сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

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