Хулен Лопетеги: «Реалу» не хватило удачи. ЦСКА попал в идеальную ситуацию»

Главный тренер Хулен Лопетеги прокомментировал поражение в матче 2-го тура Лиги чемпионов с (0:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

- Чего не хватило «Реалу»?

– В каком-то смысле удачи. У нас было много голевых моментов, били с разных позиций, но мяч не шел в ворота. ЦСКА помог быстрый гол, они играли дома, поэтому попали в идеальную ситуацию. Нам не хватило гола.

- Ваша безголевая серия составляет больше пяти часов. Вы уверены, что дело только в невезении?

– Нам нужно продолжать создавать голевые моменты. Уверен, что с такой самоотдачей мы рано или поздно забьем. Нет смысла думать об этой серии, уже нужно думать о чемпионате. Мы провели отличный матч против «Ромы», это значит, что мы можем показывать качественную игру.

- В связи с этой серией вы продолжаете доверять Бензема?

– Все игроки пользуются моим безусловным доверием. Бензема отлично начал сезон. Отсутствие голов – проблема всех, а не только его. С теми голевыми моментами, которые у нас есть, мы начнем забивать. Начнет забивать Бензема, но не только он.

- Как оцените дебют Регилона? Что с Карвахалем?

– Регилон провел прекрасный матч. Он может занести его в актив, несмотря на поражение. У Карвахаля мышечная травма, но нужно дождаться результатов анализов, пока ничего точно сказать невозможно, – сказал Лопетеги.

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