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    «Краснодар» открыл 23-й манеж для занятий детей в крае

    Теги премьер-лига Россия фото детский футбол Краснодар Сергей Галицкий Краснодар мол Академия ФК Краснодар Футбол

    В Краснодаре состоялось открытие нового футбольного манежа академии «Краснодара».

    В спортивном комплексе смогут заниматься дети в возрасте от 5 до 11 лет.

    Это уже 14-й футбольный манеж, построенный в Краснодаре и 23-й в Краснодарском крае.

    Его площадь составляет более 1000 квадратных метров, дети смогут проводить в нем тренировки в любое время года.

    На территории манежа расположено игровое поле с искусственным покрытием, три раздевалки с душевыми комнатами, тренерская, а также другие подсобные помещения.

    Все занятия в манежах академии «Краснодара» проходят бесплатно.

    Фото: официальный сайт «Краснодара»

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