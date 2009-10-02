«Краснодар» открыл 23-й манеж для занятий детей в крае

В Краснодаре состоялось открытие нового футбольного манежа академии «Краснодара».

В спортивном комплексе смогут заниматься дети в возрасте от 5 до 11 лет.

Это уже 14-й футбольный манеж, построенный в Краснодаре и 23-й в Краснодарском крае.

Его площадь составляет более 1000 квадратных метров, дети смогут проводить в нем тренировки в любое время года.

На территории манежа расположено игровое поле с искусственным покрытием, три раздевалки с душевыми комнатами, тренерская, а также другие подсобные помещения.

Все занятия в манежах академии «Краснодара» проходят бесплатно.

Фото: официальный сайт «Краснодара»