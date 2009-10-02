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    Юношеская лига УЕФА. ЦСКА принимает «Реал»

    Теги результаты Юношеская лига УЕФА ЦСКА U-19 Реал Мадрид U-19 Футбол

    Во 2-м туре Юношеской лиги УЕФА ЦСКА примет «Реал».

    Юношеская лига УЕФА

    Группа G

    2-й тур

    ЦСКА U-19 Россия – Реал U-19 Испания 0:2 (первый тайм)
    Дата проведения
    2 октября, 14.00, «Октябрь»
    Онлайн матча
    Голы:
    0:1 – 3 Альберто Фернандес, 0:2 – 21 Альберто Фернандес.
    ЦСКА U-19Зириков, Елеев, Карпов, Игнатович, Марадишвили, Конюхов, Тикнизян, Захаров, Жиронкин, Шаповалов, Янов.
    Реал U-19Моамет Айрам, Хила, Виктор Чуст, Серхио Лопес, Фран Гарсия, Моха, Антонио Бланко, Баэса, Альберто Фернандес, Родриго Родригес, Педро Руис.
    Предупреждение:
    Елеев (13).

    Другие результаты дня смотрите здесь.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Календарь Юношеской лиги УЕФА

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