Юношеская лига УЕФА. ЦСКА принимает «Реал»

Во 2-м туре Юношеской лиги УЕФА ЦСКА примет «Реал».
Юношеская лига УЕФА
Группа G
2-й тур
- Дата проведения
- 2 октября, 14.00, «Октябрь»
- Голы:
- 0:1 – 3 Альберто Фернандес, 0:2 – 21 Альберто Фернандес.
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ЦСКА U-19 –
Зириков, Елеев, Карпов, Игнатович, Марадишвили, Конюхов, Тикнизян, Захаров, Жиронкин, Шаповалов, Янов.
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Реал U-19 –
Моамет Айрам, Хила, Виктор Чуст, Серхио Лопес, Фран Гарсия, Моха, Антонио Бланко, Баэса, Альберто Фернандес, Родриго Родригес, Педро Руис.
- Предупреждение:
- Елеев (13).
Другие результаты дня смотрите здесь.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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