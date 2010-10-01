Алан Дзагоев: «ЦСКА приложит все усилия, чтобы в матче с «Реалом» повторить игру Россия – Испания на ЧМ»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Упрощает ли работу ЦСКА отсутствие лидеров ? Это большой клуб. В таких командах игроков всегда на два состава. Не думаю, что это нам облегчит жизнь. У них есть кем заменить травмированных. Нам от этого не легче.

Что касается моего состояния, я совсем недавно восстановился, провел три игры. Полных 90 минут еще не сыграл. Состояние пока не до конца оптимальное. Но от игры к игре все становится лучше. Надеюсь, скоро начну играть полные матчи.

Испания, … Яркое воспоминание.

Можем ли его повторить? Полностью согласен. Надеюсь, так и будет. По крайней мере мы приложим все усилия», – сказал Дзагоев.